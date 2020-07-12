مشاري راشد: الألباني وصف الإخوان بالمنافقين

12 يوليه 2020 - 09:46 ص

واصل المنشد والقارئ الكويتي مشاري راشد هجومه على جماعة الإخوان، وأنهم لا يلتزمون في نهجهم بالسنة النبوية.

وكتب مشاري راشد على حسابه في تويتر : "حسن البنا مؤسس الإخوان : كان يأمر بحلق اللحى.. ومرشد الإخوان التلمساني: كان يأمر بخلع النقاب ولا يحب اللحية.. سبحان الله يحاربون السنة كما قال الألباني.. "يَأمُرونَ بِالمُنكَرِ وَيَنهَونَ عَنِ المَعروف"- وصف المنافقين في القرآن- منوها بأن ما يقومون به هو لأجل لتجميع المغيبين وحشد الأصوات للانتخابات وغيرها".

وكان مشاري راشد قد تساءل في تدوينة سابقة: "لماذا أتكلم عن الإخوان دون غيرهم؟ حيث أجاب قائلا: لأن النبي قال عن الخوارج: "هم شر الخلق والخليقة".. ومن صفاتهم: صغار السن يحسنون القيل ويسيئون الفعل يتكلمون بكلمة ظاهرها الحق مثل العدل "وإن الحكم إلا لله".. تكفير وقتل أهل الإسلام بسبب الكبائر كما كفّروا الحكام لمعاصيهم فهم خوارج العصر.

كما تساءل أيضا: "كم كان عمر حسن البنا حين أسس الإخوان في عام 1928م؟ وأين أسسها ومن هم أعضاء التأسيس.. وكم مضى على أحلامهم؟