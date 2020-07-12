"كاف" في ورطة

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كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تفاصيل جديدة بشأن ملعب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمباراة النهائية.

وقال المصدر ذاته إن مدينة ‏دوالا الكاميرونية لن تستضيف نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تم إخطار مسئولى كاف بذلك الشأن.

وأضاف: "الكاميرون رفضت حضور جماهير وطلبت تقليص عدد الوفود المشاركة وتأجيل اللعب لمنتصف أكتوبر نظرا لانتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

وتابع: "كاف فى الوقت الراهن يبحث عن البدائل لاستضافة نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمباراة النهائية والإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة".

ولفت إلى أن مسئولى كاف تلقوا العديد من العروض لاستضافة نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمباراة النهائية منها تونس والمغرب والإمارات إلى جانب محادثات شفهية من مصر.


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