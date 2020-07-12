اليوم.. استقبال 5 رحلات طيران لإجلاء المصريين العالقين في الكويت

12 يوليه 2020 - 10:35 ص

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن مطارات مصر المختلفة تستقبل اليوم 5 رحلات للمصريين العالقين في الكويت، تقل 915 عاملا مصريا.

وأشار وزير القوى العاملة أنه تلقي تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة الكويت في إطار جاء فيه أن مطار الكويت يشهد اليوم مغادرة 16 رحلة تحمل علي متنها 2945 راكبا إلي مطارات 6 دول هي مصر والإمارات والهند والنيبال والفلبين وقطر ، حسبما نشرت "الوطن".

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، هيثم سعد، أن الرحلات الـ 5 سوف تصل إلى مطاري القاهرة وسوهاج، لافتا إلي أن الرحلة الأولى ستغادر الكويت في حوالي الساعة الثانية عشرة علي متنها 145 عاملا وستصل إلي مطار سوهاج ، والرحلة الثانية تغادر الكويت حوالي الثانية ظهرا وعلي متنها 290 عاملا وتصل لمطار القاهرة، والرحلة الثالثة رقم 5048 تغادر الكويت الساعة الثالثة وعلي متنها 190 عاملا وتصل لسوهاج ، أما الرحلة الرابعة تغادر الكويت حوالي الساعة الخامسة وعلي متنها 145 عاملا وتصل لمطار القاهرة أما الرحلة الخامسة حوالي الساعة الثانية عشر لتصل إلي مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا .