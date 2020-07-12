» إصابة أميتاب باتشان ونجله بكورونا .. ورسالة عاجلة لمتابعيه

12 يوليه 2020 - 10:47 ص

أصيب النجم الهندي أميتاب باتشان وابنه، بفيروس كورونا المستجد، حيث نقلا للمسشتفى لإجراء الفحوصات الطبية.

وكانت نتائج اختبار فيروس كورونا قد أظهرت أم نجم بوليوود أميتاب باتشان (77 عاما) مصابا بالوباء وأدخل، أمس السبت، إلى أحد مستشفيات بومباي مع ابنه ابهيشيك الذي تبيّن أنه مصاب أيضا بالفيروس.

ووجه باتشان لمتابعيه، البالغ عددهم 43 مليون شخصا على تويتر: "لقد أثبتت إصابتي بالفيروس وأدخلت إلى المستشفى".

وطالب : كل الذين التقوا بي في الأيام العشرة الماضية أن يخضعوا للاختبار.

بينما أوضح ابنه أبهيشيك أنهما أدخلا المستشفى بسبب أعراض خفيفة.

ويعشق الملايين من الهنود أميتاب باتشان ويتابعونه باستمرار. وكل عام في 11 أكتوبر، يتجمع محبوه أمام منزله في بومباي لمناسبة عيد ميلاده.

وبالرغم من مرور نصف قرن تقريبا، ما زال موجودا على الساحة الفنية يشارك في أفلام ويحقق نجاحات كبيرة.

أما ابنه ابهيشيك باتشان (44 عاما)، فهو أيضا ممثل ومنتج ناجح وهو زوج ملكة جمال العالم السابقة أيشواريا راي التي أصبحت أيضا نجمة في السينما الهندية.

يذكر أن الهند تعتبر ثالث الدول من حيث عدد الإصابات، حيث سجلت 820,916 إصابة بفيروس كورونا المستجد أدت إلى 22,193 وفاة.