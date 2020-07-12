» النيابة العامة تغلق شاطئ النخيل

12 يوليه 2020 - 10:49 ص

أعلنت النيابة العامة عن إصدارها قرارا بإغلاق شاطئ النخيل في الإسكندرية تزامنا مع غرق 11 شخصا في الساعات الأولي من صباح الجمعة.

كما أمرت النيابة باستدعاء المسئولين عن الشاطئ للتحقيق وأصدرت أيضا تصريحا بدفن الضحايا .

وكانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية قد أعلنت أمس أنه تم انتشال 6 جثث من مياه البحر وما زال البحث جاريا عن باقي الجثث .

جدير بالذكر أن 11 شخصا غرقوا في شاطئ النخيل الشهير بـ"شاطئ الموت" بحي العجمي غرب الإسكندرية.