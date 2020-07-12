  • الأحد 12 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر11:50 ص
Advertisements
بحث متقدم
مدبولى

مدبولى: "الإغلاق الكامل لم يساهم فى التعافى من كورونا"

كارلوس غصن يكشف هذه المفاجآت في لقاء تليفزيزني

إمبراطور نيسان كارلوس غصن يكشف هذه المفاجآت في لقاء تليفزيوني

ارشيف

"السيسي" يفتتح عددا من المشروعات القومية

مذيعة الجزيرة: أردوغان ليس إلها

بعد تحويل آيا صوفيا.. مذيعة الجزيرة: أردوغان ليس إلها

مشاري راشد

مشاري راشد: الألباني وصف الإخوان بالمنافقين

رسالة مؤثرة من مذيعة بي إن سبورت لـ " زيدان"

رسالة مؤثرة من مذيعة بي إن سبورت لـ"زيدان"

لغز الرؤوس المقطوعة.. مسلخ بشري في هذه الدولة

لغز الرؤوس المقطوعة.. مسلخ بشري في هذه الدولة

الكاف

"كاف" في ورطة

القرني

القرني يغرد عن "ميلانو" تفاصيل مثيرة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

النيابة العامة تغلق شاطئ النخيل

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

غرق 11 فردًا بالإسكندرية وجاري البحث عن الجثث

#

"الديهي" يناشد بملاحقة مهاجمي النيابة العامة قانونيًا

#

قرار جديد من النيابة بشأن حنين حسام

#

السعودية.. النيابة العامة تتوعد هؤلاء بعقوبات مشددة

النيابة العامة

شاطئ النخيل

شاطئ الموت

أعلنت النيابة العامة عن إصدارها قرارا بإغلاق شاطئ النخيل في الإسكندرية تزامنا مع غرق 11 شخصا في الساعات الأولي من صباح الجمعة.

كما أمرت النيابة باستدعاء المسئولين عن الشاطئ للتحقيق وأصدرت أيضا تصريحا بدفن الضحايا .

وكانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية قد أعلنت أمس أنه تم انتشال 6 جثث من مياه البحر وما زال البحث جاريا عن باقي الجثث .

جدير بالذكر أن 11 شخصا غرقوا في شاطئ النخيل الشهير بـ"شاطئ الموت" بحي العجمي غرب الإسكندرية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السيسي: بشكر المصريين على صمودهم
» النيابة العامة تغلق شاطئ النخيل
» إصابة أميتاب باتشان ونجله بكورونا .. ورسالة عاجلة لمتابعيه
» المحتجون يقتحمون محيط السفارة الأمريكية في بيروت
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» شوارع لندن تكتسي بالدم وهذا هو السبب
» محمد صلاح: هذا هو أفضل مدرب في مصر
» أنباء عن اعتزال بطل فيلم "السفارة في العمارة" .. وابنته تفجر مفاجأة
» فنانة شهيرة تعترف بخيانة زوجها: كانت بينا مشاكل وكنت متدمرة
» سمير محمود عثمان: ألغيت هدفين صحيحين لهذا الفريق أمام الأهلي
» بايدن: ترامب أفسد رئيس في تاريخ أمريكا الحديث

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية