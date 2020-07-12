"السيسي" لـ "معيط": جمدوا قلبكم وساعدوا الناس

12 يوليه 2020 - 11:22 ص

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن حقا من حقوق الدولة إلزام السيارات الجديدة بالترخيص باستخدام الغاز الطبيعي، متابعا: "عربيات البنزين الجديدة لن ترخص إلا بالغاز ومن حقنا كدولة ننظم ونحافظ على بلدنا والمواد اللى في بلدنا تستخدم".

ووجه الرئيس حديثه لوزير المالية الدكتور محمد معيط قائلا: "خلى قلبكم جامد وساعدوا الناس".

وأشار الرئيس إلى أن الانتهاء من 250 الف مسكن للمناطق الخطرة قبل الإعلان عن دعوة حياة كريمة".

ويفتتح الرئيس عبد الفتتاح السيسي، عددًا من المشروعات القومية بمنطقة الاسمرات3 .