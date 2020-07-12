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بشرى سارة من الأزهر لطلاب الثانوية

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بشرى سارة من الأزهر لطلاب الثانوية
بشرى سارة من الأزهر لطلاب الثانوية

عبد القادر وحيد

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الأزهر

طلاب الثانوية

صالح عباس

درجات الرأفة

زف الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر،  بشرى سارة لطلاب الثانوية الأزهرية، حول درجات الرأفة.

وقال عباس إن طلاب الأزهر لا يقلون عن طلاب التربية والتعليم في نسبة الرأفة المقررة في كل مادة، منوها بأن الأزهر سيعطي 10 درجات رأفة للطلاب، أسوة بطلاب الثانوية العامة.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج "المصري أفندي" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" أنه تم الانتهاء من 50% من امتحانات الثانوية الأزهرية.

وتابع: إن طلبة الأدبي متبقي لهم 6 مواد بعد أداء 9 امتحانات، في الوقت الذي يتبقى لطلبة العلمي 9 مواد بعد أداء 7 امتحانات.

وأوضح عباس أنه من المقرر الانتهاء من الامتحانات في بداية أغسطس، وبعدها ستتم أعمال الكنترول والتصحيح، متوقعا ظهور النتيجة في منتصف أغسطس. 

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