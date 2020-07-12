مظاهرات لإعادة فتح بيوت الدعارة في هذه الدولة

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ألمانيا

الدعارة

البغاء

شهدت مدينة هامبورج الألمانية تظاهرات ومسيرات في شوارع المدينة للمطالبة بإعادة فتح بيوت الدعارة وذلك بعد إغلاقها منذ منتصف مارس الماضي مع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس" كورونا" المستجد.

وشارك في المظاهرة العاملون في هذا المجال بمنطقة الضوء الأحمر الشهيرة بأعمال البغاء، حاملين لافتات "أوروبا واحدة – قانون واحد، تجذب سياحكم، ألمانيا العزيزة، بدوننا سيتم انتهاك المزيد من النساء والأطفال" حسبما نشرت "اليوم السابع".

وجاء في بيان صادر عن جمعية الخدمات الجنسية الألمانية التي تدعو إلى التعاون مع الرابطة المهنية للخدمات الجنسية والتظاهر: "يبدو أن مراكز البغاء قد نسيتها السياسة منذ إغلاقها في منتصف مارس وفي المقابل يسمح بالزيارات المنزلية والفندقية والشارع والعمل الجنسي في القطاع الخاص ونتيجة لذلك يهاجر المشتغلون بالجنس بشكل متزايد إلي البلدان المجاورة حيث يسمح بالبغاء مرة أخرى".

 


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