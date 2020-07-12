قرار جديد من "السيسي" بشأن تراخيص البناء

12 يوليه 2020 - 12:49 م

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، عدم إصدار تراخيص بناء فى بعض المناطق بمحافظة القاهرة، قائلا: "عملنا إيقاف للبناء هل كرها فى الناس ولا تضييق عليهم؟ ولا علشان مبنحبش مصلحتهم؟".

وواصل خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية :"إحنا عملنا كده علشان لابد من مراجعة الكثافة الموجودة فيها علشان الناس تقدر تعيش بشكل مناسب كحد أدنى وبالتالى فيه أماكن فى القاهرة لن يصدر لها ترخيص مرة أخرى.. واشتراطات المبانى كانت بتقول 7 أدوار هيبقى دورين بس".

وأضاف "هيبقى عافية وجبر؟، لأ"، الموضوع مش كده"، ولكن لازم نحل المسألة عن طريق اللى إحنا وصلناله كفاية عليه"، والقرار ده اتأخر 20 سنة".