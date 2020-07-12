  • الأحد 12 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر01:39 م
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

قرار جديد من "السيسي" بشأن تراخيص البناء

قرار مفاجيء من "تسلا" بخفض أسعار سياراتها.. لن تتخيل المبلغ

قرار مفاجئ من "تسلا" بخفض أسعار سياراتها.. لن تتخيل المبلغ

ارشيف

السيسى: "إلزام السيارات باستخدام الغاز للترخيص"

مظاهرات المانيا

مظاهرات لإعادة فتح بيوت الدعارة في هذه الدولة

نجاح أول لقاح في العالم مضاد لكورونا.. تجارب سريرية بموسكو

نجاح أول لقاح في العالم مضاد لكورونا.. تجارب سريرية بموسكو

بشرى سارة من الأزهر لطلاب الثانوية

بشرى سارة من الأزهر لطلاب الثانوية

مدبولى

مدبولى: "الإغلاق الكامل لم يساهم فى التعافى من كورونا"

كارلوس غصن يكشف هذه المفاجآت في لقاء تليفزيزني

إمبراطور نيسان كارلوس غصن يكشف هذه المفاجآت في لقاء تليفزيوني

ارشيف

"السيسي" يفتتح عددا من المشروعات القومية

مذيعة الجزيرة: أردوغان ليس إلها

بعد تحويل آيا صوفيا.. مذيعة الجزيرة: أردوغان ليس إلها

قرار جديد من "السيسي" بشأن تراخيص البناء

الحياة السياسية

ارشيف
ارشيف

متابعات- محمد إبراهيم

أخبار متعلقة
#

قرار جديد من "الجبلاية" بشأن كأس مصر

#

قرار جديد من المحكمة بشأن "قاتل سوزان تميم"

#

بشرى سارة بشأن قرار وقف تراخيص البناء

#

قرار سعودي جديد بشأن الفئات المستثناة من الحظر

إفتتاح

السيسي

تراخيص

مشروعات

السيسيى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، عدم إصدار تراخيص بناء فى بعض المناطق بمحافظة القاهرة، قائلا: "عملنا إيقاف للبناء هل كرها فى الناس ولا تضييق عليهم؟ ولا علشان مبنحبش مصلحتهم؟".

وواصل خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية :"إحنا عملنا كده علشان لابد من مراجعة الكثافة الموجودة فيها علشان الناس تقدر تعيش بشكل مناسب كحد أدنى وبالتالى فيه أماكن فى القاهرة لن يصدر لها ترخيص مرة أخرى.. واشتراطات المبانى كانت بتقول 7 أدوار هيبقى دورين بس".

وأضاف "هيبقى عافية وجبر؟، لأ"، الموضوع مش كده"، ولكن لازم نحل المسألة عن طريق اللى إحنا وصلناله كفاية عليه"، والقرار ده اتأخر 20 سنة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السيسى: استخراج قرار نزع ملكية للجراجات غير المستخدمة
» أغرب حفل زفاف بمدينة عربية لصاحب محل دراجات نارية
» اليوم إعلان جدول مباريات الدورى
» أول تعليق من التعليم عن تسريب امتحانات الكيمياء والجغرافيا
» السيسي: بشكر المصريين على صمودهم
» النيابة العامة تغلق شاطئ النخيل
» إصابة أميتاب باتشان ونجله بكورونا .. ورسالة عاجلة لمتابعيه
» المحتجون يقتحمون محيط السفارة الأمريكية في بيروت
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» شوارع لندن تكتسي بالدم وهذا هو السبب
» محمد صلاح: هذا هو أفضل مدرب في مصر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية