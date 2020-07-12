الأوبرا تعلن عن تأجيل حفل "الكينج" لهذا السبب

12 يوليه 2020 - 01:37 م

أعلنت دار الأوبرا تأجيل حفل الفنان محمد منير الذي كان مقررا إقامته مساء الخميس 16 يوليو بناء علي رغبته لافتة إلي أنه سيقوم بتحديد موعد جديد للحفل.

وكان الكينج قد طرح أغنية جديدة "الناس في بلادي" علي قناته الرسمية علي يوتيوب وهي من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي وألحان محمد رحيم وإخراج أحمد عبد المحسن ، وتشاركه فيها الفنانة نجوي إبراهيم .

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر أعلنت مؤخرا عن فتح شباك الحجز الإلكتروني لشهر يوليو علي مسارحها بالقاهرة والإسكندرية .