  • الأحد 12 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر03:24 م
Advertisements
بحث متقدم
تدوينة مفاجئة من أمير سعودي: تحويل آيا صوفيا سيادة تركي

تدوينة مفاجئة من أمير سعودي: تحويل آيا صوفيا سيادة تركية

12 سيارة لإطفاء حريق هائل بسوق توشكي بحلوان

12 سيارة لإطفاء حريق هائل بسوق توشكي بحلوان

ارشيف

قرار جديد من "السيسي" بشأن تراخيص البناء

قرار مفاجيء من "تسلا" بخفض أسعار سياراتها.. لن تتخيل المبلغ

قرار مفاجئ من "تسلا" بخفض أسعار سياراتها.. لن تتخيل المبلغ

ارشيف

السيسى: "إلزام السيارات باستخدام الغاز للترخيص"

مظاهرات المانيا

مظاهرات لإعادة فتح بيوت الدعارة في هذه الدولة

نجاح أول لقاح في العالم مضاد لكورونا.. تجارب سريرية بموسكو

نجاح أول لقاح في العالم مضاد لكورونا.. تجارب سريرية بموسكو

بشرى سارة من الأزهر لطلاب الثانوية

بشرى سارة من الأزهر لطلاب الثانوية

مدبولى

مدبولى: "الإغلاق الكامل لم يساهم فى التعافى من كورونا"

كارلوس غصن يكشف هذه المفاجآت في لقاء تليفزيزني

إمبراطور نيسان كارلوس غصن يكشف هذه المفاجآت في لقاء تليفزيوني

ماتت حبيبته قبل الزفاف فطلب من أهلها "تحنيطها" لهذا السبب

الصفحة الأخيرة

ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

تركي الحمد: جدي هرب من نجد لهذا السبب

#

الجندى: بكيت بكاءً لا مثيل له من قبل..تعرف على السبب

#

انتحار عروسين قبل الزفاف.. السبب صادم

#

الشوبكى: قلت قبل عام "حفتر" سيفشل.. لهذا السبب

ألمانيا

التاريخ

السل

علاقة غرامية

الكوبي

أطلقت عليها وسائل الإعلام الدولية "أتعس علاقة غرامية في القرن العشرين"، وهي علاقة جمعت بين الطبيب الألماني كارل تانزلر، وحبيبته الكوبية ماريا إيلينا، والتي انتهت بموتها نتيجة لإصابتها بمرض "السل"، فلم يجد بدا من تخليد ذكراها بتحنيطها.

ويعود بداية اللقاء الذي جمع بينهما إلي 22 إبريل 193، في مستشفي "كي واست" حيث كانت تعالج هناك وكانت حالتها مستعصية وأكد الأطباء أنها لن تعيش طويلا، إلا أنه لم يفقد الأمل وتوقع أن تحدث معجزة في أي وقت، وظل بجوارها حتى توفيت 25 أكتوبر 1931 وعمرها 21 عاما.

ولأن لم يستطع الحياة بدونها فطلب من أسرتها الموافقة علي تحنيطها علي نفقته الخاصة وبعد إلحاح شديد وافق والد ماريا، فاستخرج جثتها من القبر ونقلها إلي منزله وشمع جلدها بعد أن ملأ جثتها بالقماش ووضع عينين اصطناعيتين في فتحات عينها وشعر مستعار وثبت عظامها باستخدام الأسلاك من  أجل العلاقة الجنسية واعتاد شراء العطور والهدايا لها بشكل يومي لمدة 7 سنوات .

وبعد أن وصل الأمر إلي القضاء أثارت تصريحات كارل حزن الجميع حيث عبر عن حبه الشديد لماريا وطالب بأن يسمحوا به باستعادة جثتها والعودة إلي منزله وتم إطلاق سراحه دون محاكمة، ليكتب بحكايته قصة أتعس علاقة غرامية في التاريخ .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاوضات "أزارو" مع الاتفاق في طريقها للفشل
» شاهد.. نهاية مروعة لراكب أمواج مع سمكة قرش
» حيل معلم للإيقاع بطلابه.. صور فاضحة كشفتها التحقيقات
» السيسى: استخراج قرار نزع ملكية للجراجات غير المستخدمة
» أغرب حفل زفاف بمدينة عربية لصاحب محل دراجات نارية
» اليوم إعلان جدول مباريات الدورى
» أول تعليق من التعليم عن تسريب امتحانات الكيمياء والجغرافيا
» السيسي: بشكر المصريين على صمودهم
» النيابة العامة تغلق شاطئ النخيل
» إصابة أميتاب باتشان ونجله بكورونا .. ورسالة عاجلة لمتابعيه
» المحتجون يقتحمون محيط السفارة الأمريكية في بيروت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية