» حيل معلم للإيقاع بطلابه.. صور فاضحة كشفتها التحقيقات

12 يوليه 2020 - 02:47 م

كشفت التحقيقات عن حيل معلم يقول باستدراج طلابه، للقيام بأعمال مشينة.

وفي التفاصيل، أقدم معلم لبناني على التحرش بطلابه ومحاولة استدراجهم لممارسة الرذيلة من خلال إرسال فيديوهات وصور فاضحة .

وأوضحت التحقيقات أن المعلم تحايل على بعض الطلاب وطلب منهم التواصل عبر الإنترنت وقام بالأحاديث الجنسية وإرسال صور خادشة محاولا استدراجهم.

وبالفعل تم الكشف عن ارتكابه الخطيئة مع شخص قال انه توصل له عبر الإنترنت وأنه يجهل اسمه الحقيقي ، وتم توقيفه تمهيدا لتطبيق العقوبة بشأنه .