» قطر تسجل أقل معدل إصابة بكورونا منذ شهرين

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سجلت قطر الأحد، 470 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" ، في أقل معدل منذ أكثر من شهرين، ليبلغ الإجمالي 103598 إصابة، فيما تم تسجيل وفاة واحدة جديدة، لترفع الإجمالي إلى 147 حالة وفاة .

ولفتت وزارة الصحة القطرية إلى أن 44 حالة استدعت خلال الـ24 ساعة الماضية دخول المستشفى، وبالتالي فإن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات القطرية بلغ 636 .

كما أشارت الوزارة إلى أن هناك 6 حالات تم إدخالها إلى العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد المرضع الذين يتلقون عناية مركزة إلى 140 .

من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين خلال 24 ساعة بلغ 809، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 99743 مصابا تماثلوا للشفاء.

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