  • الأحد 12 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر05:03 م
Advertisements
بحث متقدم
إساءات عنصرية لنجم كريستال بالاس «ويلفريد زاها»

إساءات عنصرية لنجم كريستال بالاس «ويلفريد زاها»

السيسي

الرئيس يقرر وقف تراخيص السيارات.. تعرف على السبب

أرشيفية

دولة عربية تشهد ذروة «كورونا» اليوم

وزارة التخطيط

«التخطيط» تعلن رصد 100 مليار جنيه لهذه المبادرة

السعودية-كورونا

«كورونا» يواصل التراجع في السعودية بشكل كبير

صباح سالم

ظهور صادم لفنانة شهيرة بعد خروجها من السجن ونجاتها من الإعدام

تدوينة مفاجئة من أمير سعودي: تحويل آيا صوفيا سيادة تركي

تدوينة مفاجئة من أمير سعودي: تحويل آيا صوفيا سيادة تركية

12 سيارة لإطفاء حريق هائل بسوق توشكي بحلوان

12 سيارة لإطفاء حريق هائل بسوق توشكي بحلوان

ارشيف

قرار جديد من "السيسي" بشأن تراخيص البناء

قرار مفاجيء من "تسلا" بخفض أسعار سياراتها.. لن تتخيل المبلغ

قرار مفاجئ من "تسلا" بخفض أسعار سياراتها.. لن تتخيل المبلغ

فيديو.. لحظة طرد «إيرلينج هالاند» نجم «دورتموند» من ملهى ليلي

الرياضة

لحظة طرد «إيرلينج هالاند» نجم «دورتموند» من ملهى ليلي
لحظة طرد «إيرلينج هالاند» نجم «دورتموند» من ملهى ليلي

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. احتفال غريب من هداف دوروتموند بهدفه في شباك شالكة

#

تهديد اللاعب الأكثر وسامة بفيديو «حميمي» مع صديقته عارضة الأزياء

#

بعد التهديد بالإبلاغ عنهم.. يدهسون الجد وحفيدها (فيديو صادم)

#

شاهد.. لحظة اصطياد أغرب سمكة في العالم

تعرض نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إرلينج هالاند للطرد من ملهى ليلي في النرويج، كما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشوهد اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا الذي يمضي إجازة في بلاده بعد نهاية الدوري الألماني الشهر الماضي، بينما يتم دفعه خارج النادي.

وصرخ هالاند الذي كان يرتدي سترة حمراء وبيضاء وسوداء في وجه حارس الأمن أثناء طرده.

وشوهد المقطع الذي تم تداوله على موقع "تويتر" ليل أكثر من 750 ألف مرة.

وكان هالاند شارك لقطات على مدار الأسبوع عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" أثناء عودته إلى المنزل، بعد أن احتل المركز الثاني في الدوري الألماني.

وانضم المهاجم في يناير من ريد بول سالزبورج، حيث سجل 28 هدفًا في 22 مباراة. وترددت أنباء عن انتقاله إلى مانشستر يونايتد قبل أن يحصل دورتموند على خدماته مقابل 17 مليون جنيه استرليني.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو.. لحظة طرد «إيرلينج هالاند» نجم «دورتموند» من ملهى ليلي
» قطر تسجل أقل معدل إصابة بكورونا منذ شهرين
» مفاوضات "أزارو" مع الاتفاق في طريقها للفشل
» شاهد.. نهاية مروعة لراكب أمواج مع سمكة قرش
» حيل معلم للإيقاع بطلابه.. صور فاضحة كشفتها التحقيقات
» السيسى: استخراج قرار نزع ملكية للجراجات غير المستخدمة
» أغرب حفل زفاف بمدينة عربية لصاحب محل دراجات نارية
» اليوم إعلان جدول مباريات الدورى
» أول تعليق من التعليم عن تسريب امتحانات الكيمياء والجغرافيا
» السيسي: بشكر المصريين على صمودهم
» النيابة العامة تغلق شاطئ النخيل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:06 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية