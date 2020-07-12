» فيديو.. رعب بين ركاب طائرة متجهة من السعودية إلى كشمير

12 يوليه 2020 - 05:09 م

حالة من الرعب سيطرت على ركاب رحلة خطوط طيران "إنديجو"، كانت في طريقها من العاصمة السعودية الرياض إلى منطقة كشمير في الهند، بعد أن تعرضت لاضطرابات جوية مفاجئة.





وأظهر مقطع فيديو، الركاب يصرخون من الرعب نتيجة الاضطراب المفاجئ الذي أصاب الطائرة خلال رحلتها يوم السبت بعد عشر دقائق من بدء هبوط الطائرة، عندما بدأت في التعرض لاهتزازات شديدة.





وكانت هناك محاولتان للارتفاع بالطائرة لأعلى أثناء اهتزازها المتواصل على مستوى منخفض لمدة دقيقتين.





وأظهرت اللقطات المأخوذة من داخل الطائرة، التي نشرتها صحيفة "ديلي ميرور" الأحد، المقاعد الخلفية وهي تهتز بعنف مع استمرار الاضطراب، عندما بدأت الطائرة تنحني إلى أسفل فجأة، حيث يمكن سماع صراخ الركاب.





ووصف راكب على متن الطائرة، مشهد الطائرة التي كانت في طريقها إلى مطار شيخ العلم في سريناجار.





وأضاف: "لقد اهتزت مرتين بشكل خطير، الأمر الذي أصاب الركاب بالذعر، وخاصة كبار السن الذين فقدوا توازنهم على الرغم من ربط أحزمة الأمان".





وأشار إلى أن موجة من الذعر انتشرت بين ركاب الطائرة، على الرغم من المحاولات المتكررة من قبل طاقمها لمحاولة تهدئتهم.





وقال الراكب إن الناس "شوهدوا يصلون بصوت عال"، بينما "النساء بكين عندما اهتزت الطائرة بشدة"، في حين كانت هناك "تلاوة آيات كثيرة من القرآن الكريم".





وبحسب الراكب، عندما هبطت الطائرة في نهاية المطاف بأمان في سريناجار، بدأ بعض الناس يذرفون دموع الراحة.





وبسبب بروتوكول فيروس كورونا في الهند، يتم اختبار جميع الركاب في المطار قبل إرسالهم إلى مراكز الحجر الصحي المختلفة عبر وادي كشمير.





السبب الأكثر شيوعًا للاضطراب في الطائرات هو عدم انتظام الهواء في الغلاف الجوي. يمكن أن تؤدي التيارات النفاثة إلى تغييرات مفاجئة في سرعة الرياح، وهي قادرة على هز الطائرات في منتصف الرحلة.



