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مشجع يحصل على 91 ألف استرليني بعد فوز ليفربول بالدوري

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توني
توني

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ربما ليس هناك من هو أسعد من فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 30 عامًا من مشجع مانشستر يونايتد، توني وارد الفائز بـ 90 ألف جنيه إسترليني، بعد أن راهن بإرثه البالغ 55 ألف جنيه إسترليني.
وغامر توني بالرهان على جميع إرثه الذي آل إليه بعد وفاة والدته روز في 2017 عن عمر 82 عامًا. لكن من حسن حظه أنه لم يخسره، بل حقق ما يقرب من ضعف المبلع.

وقال لصحيفة "صن": "كان ليفربول ينظر دائمًا إلى أنه بإمكانه الفوز باللقب. لقد اخترته بعد نقاش طويل".

لفترة طويلة، بدا وكأن الرهان سيتحقق قبل أن يتم تعليق بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بسبب جائحة فيروس كورونا، وكانت هناك مطالبات بعدم استكمالها، وهو الأمر الذي كان من شأنه أن يحرم "الريدز" من الظفر باللقب.

لكن مع استئناف المباريات في الشهر الماضي، تحققت أمنية جماهير "الليفر"، وصادف التوفيق مشجع مانشستر في الفوز بالمبلغ الضخم، عندما فاز تشيلسي على مانشستر سيتي 2-1 في 25 يونيو.

وأضاف توني: "كنت سأستعيد حصتي، على ما أعتقد، لو تم إلغاء الموسم. لكن ذلك لم يكن عادلاً. ليفربول كان واضحًا للغاية. كانوا بحاجة فقط إلى ست نقاط"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار".

وكشف مشجع مانشستر، وهو من برادفورد بويست يوركشاير عن خططه بعد الحصول على مبلغ 90 ألف جنيه إسترليني، قائلاً إنه يخطط الآن لقضاء عطلة: "أنا أحب عطلة كبيرة. والباقي ليوم ممطر. إنها أمي لم تكن لتهتم بما فعلت بالمال على الإطلاق". 

قد يكون توني يميل إلى خوض رهان آخر، لكنه أكد أنه لن يخاطر بحصة مماثلة مرة أخرى. وقال: "بالتأكيد ليس لدي أي خطط لوضع رهان آخر على هذا المال مرة أخرى. لن أغوص فيه. أنا لا أراهن بـ 5 جنيهات إسترلينية أو 10 جنيهات إسترلينية فقط".


وأضاف: "أراهن فقط عندما أشعر به حقًا. كنت أعلم تمامًا متى أراهن على أن ليفربول سيفعل ذلك".


وخسر ليفربول مباراتين فقط هذا الموسم في طريقه للفوز باللقب، وحصد 95 نقطة من 35 مباراة حتى الآن. الخسارتان الوحيدتان جاءتا على يد يد مانشستر سيتي واتفورد، بينما كان التعادل في ثلاث مباريات في الدوري ضد يونايتد وإيفرتون وبورنلي.


لا يزال هناك ثلاث مباريات متبقية فقط في الدوري هذا الموسم، وسيلعب آخر مباراة له على أرضه ضد تشيلسي يوم الأربعاء 22 يوليو.

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