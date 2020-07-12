فضيحة.. المتحدثة باسم رئيس دولة أوروبية تحمل منه

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المتحدثة باسم الرئاسة الأوكرانية
المتحدثة باسم الرئاسة الأوكرانية

محمد فضل- متابعات

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حمل

علاقة حميمية

المتحدثة

الرئاسة الأوكرانية

تحدثت تقارير إعلامية أجنبية، عن فضيحة من العيار الثقيل، تمثلت في حمل المتحدثة باسم الرئاسة الأوكرانية، يوليو مينديل، من رئيس أوكرانيا.

وبعد الضجة التي أحدثتها تلك التقارير، خرجت المتحدثة باسم الرئاسة الأوكرانية، لتنفي صحة هذه التقارير الإعلامية حول حملها من رئيس البلاد، فلاديمير زيلينسكي.

وقالت مينديل، في تصريح مصور نشرته، على حسابها الرسمي في موقع "إنستجرام": "لكل خبر زائف اسمه. نشر على موقع القناة الـ24 مقال يحتوي على أسماء أكبر مؤلفي الأخبار الزائفة في هذا العام".

وأضافت مينديل: "اقرؤوا وفكروا وتذكروا: (الحكمة تقول) أنت ما تأكل. وخاصة عندما يدور الحديث عن المعلومات. احترموا الآخرين، والأهم احترموا أنفسكم!".

وسبق أن نشرت القناة الـ24 الأوكرانية تقريرا تحدث عن وجود علاقات حميمية بين زيلينسكي ومينديل، ما نتج عنه حمل المتحدثة باسم الرئاسة الأوكرانية.

واستند التقرير إلى تصريحات رومان ريفيجوك، مؤسس الحركة السياسية الداعمة للرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو.



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