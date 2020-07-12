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عنكبوت سام على الموز يصيب المتسوقين بالرعب

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عنكبوت سام على الموز يصيب المتسوقين بالرعب
عنكبوت سام على الموز يصيب المتسوقين بالرعب

فتحي مجدي

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أصاب الرعب مواطنين بريطانيين، بعد أن اكتشفا ما يخشى من أنه عنكبوت "قاتل" وبيض العنكبوت في الموز الذي اشتراياه من نفس السوبر ماركت.
وقال جيف جرينوود وكيلي بالارد، إنهما اشتريا الموز المستورد من كوستاريكا من أحد فروع متجر تيسكو، أحد أكبر المتاجر في إنجلترا.

لكن الخبراء منقسمون حول العنكبوت الذي ظهر على الموز، إذ قال أحدهم، إنه "من المحتمل جدًا" أن يكون عنكبوتًا برازيليًا جوالاً، في حن أكد آخر أنه ربما يكون غير ضار.

والعنكبوت البرازيلي الجوال (Phoneutria ) هو أخطر عنكبوت في العالم، حيث يمكن أن يؤدي إلى الوفاة بالسم في غضون ساعتين. وهو شائع في كوستاريكا ومن المعروف أنه يختبئ في نباتات الموز.

وقال جيف جرينوود، إنه عثر على العنكبوت عالقًا في الموز بعد أن عاد إلى المنزل في "كيدرمينستر" بــ "ووستر" (غربي إنجلترا).


وأضاف: "لاحظنا ذلك أثناء تفريغه في المطبخ. بدا الأمر وكأنه قد تم سحقه عندما حزمنا الأكياس. اتصلت على تيسكو مباشرة وحصلت على وسائل التواصل الاجتماعي لتحذير الآخرين، في حالة الضرورة".

وتابع: "أنا سعيد للغاية لأنه مات عندما علمنا به، لكن الأطفال توقفوا عن أكل الموز".

وأشار إلى أن تيسكو أرسلت العبوة إلى المتخصصين لتحديدها.  لكن آدم فيرلي، من شركة جي بي بيست كونترول، التي تعاملت مع خمس حالات غير ذات صلة، قال: "إنها فرصة كبيرة للغاية أنها عنكبوت برازيلي شاب".  

وقالت كيلي بالارد، التي رصدت الأكياس البيضّة على ثمار الموز: "لا يمكنني التحمّل لإبقائها في المنزل، سكبت عليها الماء المغلي وألقيت بها. لا يمكنني أن أعيب تيسكو على الرغم من ذلك. هذه هي المشكلة الوحيدة التي واجهتها طوال الوقت وأنا أستخدم متاجرهم".

لكن خبيرة العناكب توني كيليك أكد أن "العناكب البرازيلية النادرة نادرا ما تظهر، وللأسف، لا تعيش طويلاً في مناخنا".

وقال متجر "تيسكو": "نحن نحقق. هناك ضوابط صارمة لضمان غسل الموز وتفتيشه".

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