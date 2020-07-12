الدولار يقلب الموازين ويتراجع أمام الجنيه

12 يوليه 2020 - 07:32 م

قلبت أسعار الدولار الموازين اليوم الأحد، عقب تراجعها أمام الجنيه، حيث بلغ التراجع 4 قروش في بنك كريدي أجريكول.



وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك التعمير والإسكان إلى 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.



وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك القاهرة إلى 15.92 جنيه للشراء، و 16.02جنيه للبيع.



وتراجع سعر الدولار 4 قروش في بنك كريدي أجريكول إلى 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.



وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك العربي الأفريقي الدولي إلى 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.



وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنك الإسكندرية إلى 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.



وتراجع سعر الدولار 5 قروش في بنك التجاري الدولي عند 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.



وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنكي الأهلي، ومصر إلى 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.