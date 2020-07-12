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رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: لجان دائمة لدراسة وتقييم أسئلة الامتحانات

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الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

فتحي مجدي

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أكد الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأحد، أن امتحان مادة الكيمياء للقسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، مر بدون شكاوى تتعلق بعدم مناسبته للوقت المقرر للامتحان، إضافة إلى عدم وجود أي نقاط من خارج المنهج.
وطمأن رئيس قطاع المعاهد الطلاب خلال مؤتمر صحفي، بأن هناك لجان منعقدة في نهاية كل امتحان لدراسة وتقييم أسئلة الامتحانات بعد كل مادة، والتعامل بشكل فوري بما يتناسب مع المستوى العام للطلاب ومصلحتهم.

وأشار إلى أن غرفة العمليات ولجان المرور المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وغرف المتابعة الميدانية والتتبع الإلكتروني، قد تمكنت اليوم من ضبط وتسجيل 8 حالات غش الكتروني، و10 حالات غش ورقي، كما تم إلغاء ندب رئيس لجنة و10 أعضاء لإخلالهم بالواجب الوظيفي، فيما تراجعت حالات الإخلال والتي كانت ما بين شطب على إجابات أو تمزيق أوراق، واصفًا إياها بأنها "غير كثيرة".

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، بإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

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