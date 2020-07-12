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وفاة بطل بريطانيا في الفنون القتالية بشكل مفاجئ

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نجم الفنون القتالية البريطاني جاهريو شبرد
نجم الفنون القتالية البريطاني جاهريو شبرد

فتحي مجدي

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توفي نجم الفنون القتالية البريطاني جاهريو شبرد، بشكل مفاجئ، عن عمر 30 عامًا.
وقالت صحف بريطانية إن شبرد بطل الوزن الوسط توفي في لندن بشكل مفاجئ أمس، من دون معرفة السبب بعد.

وقال بيان نشره اتحاد الفنون القتالية في بريطانيا (MMA) على موقع التواصل الاجتماعي: "الجميع في كونتندرز محبط للغاية عندما سمع بوفاة ياهو شيبرد".

وأضاف: "كان جاي، بطلنا في وزن الوسط، موهوبًا للغاية وتواجده متعة كبيرة، وشخصية كبيرة بابتسامة ضخمة وضحكة معدية"، متابعًا: "داخل القفص، كان متوجها إلى القمة - بطل في ثلاث منظمات مختلفة بأيد ثقيلة وقلب محارب".

وحصل شبرد الملقب بـ "الكابوس" على رقم قياسي 2-2 في (MMA)، بما في ذلك خمسة انتصارات بالضربة القاضية. واشتهر بسرعته وعدوانه في معاركه.

وقال مايكل مورجان، المعلق في مجلس العمل المتحد: "لقد صدمت تمامًا لسماع الأخبار هذا الصباح. رجل حقيقي داخل القفص وخارجه. ارقد بسلام جاهريو شبرد".

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