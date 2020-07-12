ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي رغم أزمة كورونا

12 يوليه 2020 - 10:10 م

قال طارق الخولي رئيس مجلس إدارة بنك saib، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع رغم أزمة فيروس كورونا الذي ضرب العالم أجمع، وآثر بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن الخطوات الاستباقية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر نجحت في امتصاص توابع الأزمة.

