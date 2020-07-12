ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي رغم أزمة كورونا

قال طارق الخولي رئيس مجلس إدارة بنك saib، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع رغم أزمة فيروس كورونا الذي ضرب العالم أجمع، وآثر بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن الخطوات الاستباقية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر نجحت في امتصاص توابع الأزمة.
وأضاف "الخولي"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن مصر نجحت في تطبيق عدة مبادارات مثل مبادرة المقاولات والإسكان متوسط الدخل، والشمول المالي، ومبادرة دعم المدفوعات الإلكترونية، ونجحوا جميعًا في تقوية النظام الاقتصادي المصري وجعله قادرًا علي مواجهة الأزمات فضلًا عن جذب المستثمر الأجنبي واكتساب ثقته.