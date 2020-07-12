تعرف على شروط تحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلى غاز

12 يوليه 2020 - 10:20 م

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، إن تحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلى غاز يعود على المواطن بالنفع، لافتة إلى أن تكلفة التحويل قيمتها من 8 إلى 12 ألف جنيه حسب نوع السيارة.



أضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبد الفتاح ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، "على افتراض أن السيارة الأجرة تستخدم 15 لتر بنزين يومي، في سعر 7.5 في 30 يوم، قيمة ذلك تقريبا 4 آلاف جنيه، في حين أن لتر البنزين يقابله 1.1 متر مكعب غاز، وسعر المتر 3.5 جنيه في 30 يوم، قيمة ذلك نحو 1900 جنيه، ما يوفر أكثر من نصف المبلغ الذي كان يُنفقه المواطن في السابق على سيارته التي تعمل بالبنزين".



تابعت: "تكلفة تحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلى غاز تقريبا يمكن تغطيته في خلال 4 شهور فقط، وبالتالي يعود ذلك بالنفع، وفي حال أن المواطن ليس لديه قيمة التحويل يذهب لأحد مراكز التحويل أو جهاز تنمية المشروعات، ويتم تقسيط المبلغ كما يريد المواطن على عام أو أكثر بحد أقصى 5 سنوات".

