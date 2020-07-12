» وزيرة الصناعة تكشف تفاصيل إحلال المركبات القديمة

12 يوليه 2020 - 10:30 م

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه جاري تحويل سيارات الأجرة والملاكي والميكروباص إلى العمل بالغاز، مؤكدة أن الرئيس السيسي وجه بعمل حصر لكل السيارات.



وأوضحت "جامع" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الغرض من تحويل السيارات للعمل بالغاز هو تحسين حياة المواطن



وأضافت أن السيارات التي تعمل بالبنزين التي لم مضي علي إنتاجها 20 عامًا سيتم تحويلها إلى العمل بالغاز، مؤكدة أن هذا سيوفر للمواطن 50% مما ينفقه على البنزين.



وأوضحت أن من يستخدم بنزين بـ 4 آلاف جنيه شهريا فإن نفس الكمية من الغاز ستصل 2000 جنيه، إلى جانب الحفاظ على البيئة واستغلال اكتشافات الغاز.



وأكدت أنه سيتم تخريد السيارات المتقادمة، وهناك برامج تمويلية لمنح المواطنين بسيارات جديدة، موضحة أن السيارات التي تعمل بالسولار لا يمكن تحويلها إلى العمل بالغاز.



وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن إحلال السيارات بشكل متكامل بسيارات جديدة تعمل بالغاز بنظم تمويل ميسرة لأصحابها.



وأوضحت أن هناك برامج تمويلية بفائدة ميسرة من خلال البنوك لتحويل السيارات للعمل بالغاز، وأن قيمة التحويل البالغة من 8 إلى 12 ألف جنيه سيتم تسديدها بالتقسيط بمبالغ زهيدة على فاتورة الغاز.



وأردفت، أن هناك 190 محطة غاز على مستوى الجمهورية، لتحويل السيارات للعمل بالغاز، كما أننا بصدد إنشاء 366 محطة أخرى بتكلفة 6.7 مليار جنيه .

