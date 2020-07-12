» وزير الإسكان: أي مواطن عاوز حاجة سيجدها

12 يوليه 2020 - 11:10 م

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تعمل على ثلاث محاور في ملف الإسكان، أولاً الدعم للطبقة البسيطة والمساندة للطبقة الوسطى، والإتاحة للطبقة العليا، مشدداً على أن الدولة مسئولة عن كافة المواطنين.



وتابع وزير الإسكان، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية : «أي مواطن عاوز حاجة هيلقيها».



وأضاف «الجزار»، أن الدولة تراعى المواطنين البسطاء وتوفر لهم الدعم المالي المباشر وغير المباشر من أجل توفير سكن لائق لهم.









