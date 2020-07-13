جدل بأمريكا بشأن المدارس والكمامات مع تزايد انتشار كورونا

13 يوليه 2020 - 12:00 ص

تصاعد النقاش في الولايات المتحدة ، الأحد، حول خيار فتح المدارس الذي يستميت الرئيس دونالد ترامب في الدفاع عنه، وقد صار الموضوع مسيسا تماما كوضع ال كمامة في ظلّ ارتفاع كبير في عدد إصابات كوفيد - 19 في أنحاء البلاد.



فمع تسجيل عدد إصابات يومية قياسي، لاسيما في الولايات الكبرى جنوب البلاد، اعتبر مسئول في وزارة الصحة الأمريكية الأحد، أنه لا يمكن استبعاد إعادة فرض حجر في المناطق المتضررة بشدة.



وقال مساعد وزير الصحة بريت غيروير لتليفزيون "إيه بي سي" إنه "يجب النظر في كل شيء"، وأضاف "جميعنا قلقون جدا من ارتفاع عدد الإصابات"، وحذر من انتظار تزايد عدد حالات الاستشفاء والوفيات للتحرك.



الإشارات تنذر بالخطر، ومازالت إدارة ترامب تتعرض للانتقاد لغياب استراتيجية قومية، ما يلقي مسئولية إدارة الأزمة على ولايات البلاد الخمسين.



وسجلت أكثر من 15 ألف إصابة جديدة في فلوريدا خلال 24 ساعة، وفق معطيات نشرتها الأحد السلطات الصحية المحلية، وهو رقم قياسي في الولاية.



وقال بريت غيروير في هذا الصدد، إنه "يجب أن يضع 90 بالمائة من الناس كمامة في الأماكن العامة" في المناطق الأشد تضررا، وشدد على أنه "إن لم يحصل ذلك، فلن نتمكن من السيطرة على الفيروس".



ولم يسبق أن وضع ترامب كمامة في مكان عام قبل يوم السبت حين زار مستشفى قرب واشنطن.



وساهم الرئيس الأمريكي في جعل هذه الأداة المحورية لكبح الفيروس رمزا للانقسام، عبر السخرية مثلا من خصومه السياسيين الذين يضعونها، وبينهم جو بايدن، منافسه الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر.



ويعطي الرئيس الأمريكي الأولوية لموضوع إعادة فتح المدارس في سبتمبر، وهو أمر يلحّ عليه منذ أسابيع رغم أنه من صلاحيات السلطات المحليّة.



وقالت وزيرة التعليم بيتسي ديفوس لشبكة سي إن إن، صباح الأحد، مكررة دعوة الرئيس، "أحثّ كل المدارس على استئناف نشاطها، وتقديم دروس لتلاميذها بدوام كامل".



وأضافت "يجب أن تكون القاعدة عودة الأطفال إلى المدرسة في الخريف"، معتبرة أن اغلاقها له تداعيات كارثية على "الفئات السكانية الهشّة". وقدّرت أن الطفرات المستقبلية للفيروس يمكن "التعامل معها في كل مدرسة على حدة"، ولا يمكن تبني مقاربة "موحدة".



وكررت الوزيرة في تصريح لتلفزيون فوكس نيوز تهديدا أطلقه ترامب، إذ قالت "إن لم تفتح المدارس ولم تلتزم وعودها، فإنه ينبغي ألا تحصل على تمويل" فدرالي.







- "أكبر تهديد" -



من جهتها، علقت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي على هذه الدعوات قائلة "إنهم يتلاعبون بصحة أطفالنا"، وأضافت "نرغب جميعا في أن يعود أطفالنا إلى المدرسة لكن يجب أن يعودوا بشكل آمن".



وأكدت في تصريح لسي إن إن، أن "العودة إلى المدرسة تمثل أكبر تهديد بنشر الفيروس"، وتابعت أنهم "يتجاهلون العلم"، في إشارة إلى إدارة ترامب.



وفي ما يخص المدارس، أوصت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بإقرار تدابير تباعد جسدي، بينها ترك مسافة بين مقاعد التلاميذ والمعلمين، وتهوئة القاعات.



لكن ترامب اعتبر أن هذه الإرشادات "صارمة جدا".



ولاحظت المراكز، أن إعادة فتح المدارس والجامعات تمثل "أكبر تهديد" لجهة انتشار الفيروس، وفق وثيقة داخلية مخصصة لتوجيه السلطات المحلية حول الموضوع، حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز ونشرتها الأحد.



و الولايات المتحدة هي أكثر دول العالم تضررا بفارق بعيد لناحية الأرقام المطلقة، وقد سجلت في الأيام الخمسة الأخيرة نحو 60 ألف إصابة يومية جديدة، أي نحو ضعف معدل الإصابات خلال ابريل حين كانت غالبية أنحاء البلاد تخضع للحجر، وارتفع منحنى الوفيات أيضا، وإن كان بدرجة أقل من منحنى الإصابات.

