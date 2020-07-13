» الصحة العالمية: 230 ألف إصابة جديدة بكورونا في العالم

13 يوليه 2020 - 12:10 ص

ذكرت منظمة الصحة العالمية ، اليوم الأحد، أن عدد الإصابات الجديدة ب فيروس كورونا في العالم سجل ارتفاعا كبيرا، حيث بلغ 230 ألف حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في العالم إلى 5ر12 مليون إصابة، إلى جانب 562 ألف وفاة.



وخلال الساعات الـ 24 الماضية، سجلت الولايات المتحدة 66 ألف حالة إصابة جديدة، بجانب 45 ألف إصابة في البرازيل و28 ألفا في الهند.



كما أبلغت روسيا وتركيا ومناطق في أوروبا عن ارتفاع جديد في حالات الإصابة خلال الأيام القلائل الماضية.