دراسات حديثة تكشف مفاجأة بشأن فيروس كورونا

13 يوليه 2020 - 12:30 ص

قال طلال نصولي مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، إن هناك بعض الدراسات التي أثبتت أن فيروس كورونا يبقى جزء صغير منه في الجو لفترات طويلة نتيجة العطس أو الضحك أو الزعيق من الشخص المصاب في حال عدم ارتدائه الكمامة.



وأضاف نصولي في حواره عبر ببرنامج "مساء دي ام سي"، عبر سكايب "dmc": "أن 80% من نقط الرذاذ للشخص المصاب تسقط على الأرض، فيما يتبقى 20% في الجو ومن الممكن أن يتسبب في نقل العدوى، خاصة في ظل استمرار انتشار الفيروس مع ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة".

