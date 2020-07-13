دراسات حديثة تكشف مفاجأة بشأن فيروس كورونا

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قال طلال نصولي مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، إن هناك بعض الدراسات التي أثبتت أن فيروس كورونا يبقى جزء صغير منه في الجو لفترات طويلة نتيجة العطس أو الضحك أو الزعيق من الشخص المصاب في حال عدم ارتدائه الكمامة.
وأضاف نصولي في حواره عبر ببرنامج "مساء دي ام سي"، عبر سكايب "dmc": "أن 80% من نقط الرذاذ للشخص المصاب تسقط على الأرض، فيما يتبقى 20% في الجو ومن الممكن أن يتسبب في نقل العدوى، خاصة في ظل استمرار انتشار الفيروس مع ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة".
وأشار مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن إلى إن انخفاض الإصابات في بعض الدول، وارتفاعها في دول أخرى لا يعني انتهاء الفيروس، ولكنه مرتبط بنسب التحليل التي يتم إجرائها، فكلما زاد عدد التحليلات كلما ظهرت نتائج أكبر.

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