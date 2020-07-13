» أول رد من هيفاء وهبي بعد زعم هذا الفنان أنها كانت تعيش معه بمنزله

أحمد عادل شعبان
تهكمت الفنانة هيفاء وهبي على مداخلة الملحن محمد وزيري - مدير أعمالها السابق - مع الإعلامي عمرو أديب.
ونشرت هيفاء عبر ستوري "انستجرام" صورة كرتونية لشخص بأنف طويل وعلقت عليها قائلة: كداب.
و أكد الملحن محمد وزيري - مدير أعمال هيفاء وهبي السابق - أن بداية الخلافات بينهما بدأت بعد قيامه بإنتاج فيلم "أشباح أوروبا" لها .
وقال "وزيري" في مداخلة مع برنامج "الحكاية" : توترت العلاقة بيننا لأسباب شخصية في أول يوم تصوير و وقتها استمر التصوير بعدها .
وأضاف: كنت متزوجا من هيفاء وهبي وكنا وقتها نعيش في منزل واحد على الرغم من الخلافات بيننا .
وتابع: لو هي تتهمني بالحصول على أموال تخصها فهل هذه الأموال كانت تعطيها لي في حقيبة .. أم يتم عن طريق تحويل بنكي؟
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