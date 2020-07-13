  • الإثنين 13 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:29 ص
Advertisements
بحث متقدم
لميس الحديدي

"الحديدي": السيسي انتشل المصريين من الخطر

الإعلامي عمرو أديب

"أديب": "دا اللي هعمله لو بقيت رئيس"

مدبولي

الوزراء: الدولة طبطبت على المواطن

وزير النقل كامل الوزير

"الوزير": خلوا بالكم من الناس دي في العيد دول مافيا

ارشيفية

الاتحاد الأوربي يعلن تدخله في مالي ضد المجموعات الجهادية

الدولار

الدولار يواصل تراجعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد يثير الجدل بسبب "التطبيل" لـ أردوغان

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان: الإخوان مصابون بمرض خطير يؤدي لهذه الأعراض الغريبة

مرتضى منصور

مرتضى يكشف مفاجأة عن رد فعل الخطيب بعد رؤيته لفيديو السب والقذف

محمد نصر الدين علام

"علام" يكشف ألاعيب إثيوبيا للهروب من مفاوضات السد

أول رد من هيفاء وهبي بعد زعم هذا الفنان أنها كانت تعيش معه بمنزله

الصفحة الأخيرة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

أول رد فعل من "نيمار" بعد تغريمه 6 ملايين يورو

#

أول رد فعل من "النهار" بعد إيقاف 5 مذيعين

#

أول رد من"هيفاء وهبى" على دعوى إثبات زواجها من "وزيري"

#

ليلى علوي تعترف بحبها لـفنان على الهواء: أنا بحبك

هيفاء وهبي

محمد وزيري

تهكمت الفنانة هيفاء وهبي على مداخلة الملحن محمد وزيري - مدير أعمالها السابق - مع الإعلامي عمرو أديب.

ونشرت هيفاء عبر ستوري "انستجرام" صورة كرتونية لشخص بأنف طويل وعلقت عليها قائلة: كداب.

و أكد الملحن محمد وزيري - مدير أعمال هيفاء وهبي السابق - أن بداية الخلافات بينهما بدأت بعد قيامه بإنتاج فيلم "أشباح أوروبا" لها .

وقال "وزيري" في مداخلة مع برنامج "الحكاية" : توترت العلاقة بيننا لأسباب شخصية في أول يوم تصوير و وقتها استمر التصوير بعدها .

وأضاف: كنت متزوجا من هيفاء وهبي وكنا وقتها نعيش في منزل واحد على الرغم من الخلافات بيننا .

وتابع: لو هي تتهمني بالحصول على أموال تخصها فهل هذه الأموال كانت تعطيها لي في حقيبة .. أم يتم عن طريق تحويل بنكي؟

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 11 قتيلا و120 جريحا في احتجاجات مالي
» سر لقب علي الكسار وقصة وفاته فقيرا بمأساة
» وفاة ابنة نيلسون مانديلا
» الكويت تعلن عن 7 رحلات جديدة اليوم للعالقين المصريين
» مذيع قناة الأهلي: ما قيل أمس مصيبة خطيرة جدا
» البحرية الأمريكية تعلن عن إصابات في سفينة بحرية من انفجار غامض
» المزروعي: أمير قطر يأمر بإزالة هذه الصورة بعد إهانته بسببها
» الدولار يواصل تراجعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» أول رد من هيفاء وهبي بعد زعم هذا الفنان أنها كانت تعيش معه بمنزله
» فنان شهير يحرج هيفاء وهبي: كنا عايشين في بيت واحد
» بطل فيلم السفارة في العمارة: جالي جلطة واعتبروني اعتزلت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية