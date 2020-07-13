  • الإثنين 13 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:29 ص
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي عمرو أديب

"أديب": "دا اللي هعمله لو بقيت رئيس"

مدبولي

الوزراء: الدولة طبطبت على المواطن

وزير النقل كامل الوزير

"الوزير": خلوا بالكم من الناس دي في العيد دول مافيا

ارشيفية

الاتحاد الأوربي يعلن تدخله في مالي ضد المجموعات الجهادية

الدولار

الدولار يواصل تراجعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد يثير الجدل بسبب "التطبيل" لـ أردوغان

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان: الإخوان مصابون بمرض خطير يؤدي لهذه الأعراض الغريبة

مرتضى منصور

مرتضى يكشف مفاجأة عن رد فعل الخطيب بعد رؤيته لفيديو السب والقذف

محمد نصر الدين علام

"علام" يكشف ألاعيب إثيوبيا للهروب من مفاوضات السد

كورونا

دراسات حديثة تكشف مفاجأة بشأن فيروس كورونا

"الوزير": خلوا بالكم من الناس دي في العيد دول مافيا

الحياة السياسية

وزير النقل كامل الوزير
وزير النقل كامل الوزير

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الصحة العالمية تحذر أوروبا

#

عالم إيطالي: نراقب كورونا منذ أسابيع .. واكتشفنا هذه المفاجأة

#

إمام صلاة العيد عن كواليس اختياره :" الوزير هو من أبلغني الخبر "

#

صور.. شرب السائل المنوي يقي من «كورونا»

عيد الاضحى

صدى البلد

كامل الوزير



أعلن كامل الوزير، وزير النقل، وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديد الجديدة بإجمالي 10 عربات ليصل إجمالي ما وصل حتى الآن إلى مصر 33 عربة ضمن صفقة تصنيع و توريد 1300 عربة جديدة .

وأكد خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم استيراد 33 قطارًا جديدًا مع تحديث 200 قطار موضحًا أن تلك القطارات سوف تدخل الخدمة يوم 6 أغسطس المقبل ضمن احتفالات ذكرى حفر قناة السويس الجديدة.

وحذر الوزير، من مافيا تذاكر السكة الحديد مناشد الركاب عدم الانسياق وراء مافيا السوق السوداء للحصول على تذاكر عيد الأضحى،مؤكدا أنه سيتم توفير تذكرة لكل شخص يريد حجز تذاكر خلال فترة الأعياد،معقبا:"خلوا بالكم من الناس دي في العيد دول مافيا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 11 قتيلا و120 جريحا في احتجاجات مالي
» سر لقب علي الكسار وقصة وفاته فقيرا بمأساة
» وفاة ابنة نيلسون مانديلا
» الكويت تعلن عن 7 رحلات جديدة اليوم للعالقين المصريين
» مذيع قناة الأهلي: ما قيل أمس مصيبة خطيرة جدا
» البحرية الأمريكية تعلن عن إصابات في سفينة بحرية من انفجار غامض
» المزروعي: أمير قطر يأمر بإزالة هذه الصورة بعد إهانته بسببها
» الدولار يواصل تراجعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» أول رد من هيفاء وهبي بعد زعم هذا الفنان أنها كانت تعيش معه بمنزله
» فنان شهير يحرج هيفاء وهبي: كنا عايشين في بيت واحد
» بطل فيلم السفارة في العمارة: جالي جلطة واعتبروني اعتزلت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية