» الدولار يواصل تراجعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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الدولار

البنوك

البنك الأهلي

الدولار اليوم

بنك الاسكان والتعمير

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك. 

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 13 يوليو تراجع طفيف حيث سجل 15.95 جنيه.

وسجل الدولار في البنك الأهلي 15.94 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.04 جنيه ، وسجل في بنك القاهرة 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه .

كما سجل الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.93 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.03 جنيه ،وسجل في بنك كريدي أجريكول 15.92 جنيه للشراء و للبيع سجل 16.02 جنيه. 


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