» المزروعي: أمير قطر يأمر بإزالة هذه الصورة بعد إهانته بسببها

13 يوليه 2020 - 09:05 ص

كشف الناشط الإماراتي حمد المزروعي عن أوامر أصدرها أمير قطر تميم بن حمد للصحفي القطري الشهير عبدالله العذبة بإزالة صورة تجمعها من حسابه بتويتر.



ونشر المزروعي صورتين لحساب العذبة ، أحدهما كان يضع فيها صورة له يقبل أمير قطر ومكتوب عليها أبيات شعرية تقول: هذا قدرك يا تميم .. خشمك بخشم النذالة .. من جديد ومن قديم .. ما تلم إلا الحثالة.



وقال المزروعي في تغريدته: تميم امر مستخدم حساب العذبة بتغيير الصورة بعد انتشار هذه الأبيات في قطر.

