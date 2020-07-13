الاتحاد الأوربي يعلن تدخله في مالي ضد المجموعات الجهادية

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أعلنت ، فلورانس بارلي ، وزيرة الدفاع الفرنسية أنه سيتم نشر قوات خاصة مشتركة تابعة للاتحاد الأوربي في مالي لدعمها ضد المجموعات الجهادية .

و أضافت بارلي في تصريحات صحفية نشرته " صدي البلد " أن المجموعة الأولي ستضم حوالي مائة جندي فرنسي و إستوني بينما ستنتشر كتيبة ثانية تضم حوالي 60 جندي تشيكي في أكتوبر وسينضم إليهم حوالي 150 جندي سويدي في يناير ، مشيرة إلي أن إيطاليا أعلنت عن ترحيبها للانضمام إليهم .

جدير بالذكر أن إحصائيات الأمم المتحدة تشير إلي أن العنف الجهادي والعرقي في مالي والنيجر و بوركينا فاسو أودي بحياة 4 آلاف شخص في 2019 .  


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