» الكويت تعلن عن 7 رحلات جديدة اليوم للعالقين المصريين

13 يوليه 2020 - 09:21 ص

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني أنه سيتم تسيير 7 رحلات جديدة اليوم تقال 1215 من المصريين العالقين علي أراضيها إلي محافظات سوهاج و أسيوط والأقصر و القاهرة .

وأضاف الطيران المدني في بيان نشرته " الشرق الأوسط " أن الرحلات تضمنت 3 رحلات علي متنها 635 راكب متجهين إلي القاهرة ، و رحلتين علي متنها 290 راكب إلي سوهاج ، ورحلة علي متنها 145 راكب متجهة إلي أسيوط ، ورحلة علي متنها 145 متجهة إلي الأقصر.

ولفتت إلي أن الشركات الناقلة هي شركة الخطوط الجوية الكويتية ، 4 رحلت ، وشركة طيران الجزيرة الكويتية ، رحلتين ، وشركة طيران مصرية ، رحلة واحدة .