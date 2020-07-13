» الكويت تعلن عن 7 رحلات جديدة اليوم للعالقين المصريين

متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني أنه سيتم تسيير 7 رحلات جديدة اليوم تقال 1215 من المصريين العالقين علي أراضيها إلي محافظات سوهاج و أسيوط والأقصر و القاهرة .
وأضاف الطيران المدني في بيان نشرته " الشرق الأوسط " أن الرحلات تضمنت 3 رحلات علي متنها 635 راكب متجهين إلي القاهرة ، و رحلتين علي متنها 290 راكب إلي سوهاج ، ورحلة علي متنها 145 راكب متجهة إلي أسيوط ، ورحلة علي متنها 145 متجهة إلي الأقصر.
ولفتت إلي أن الشركات الناقلة هي شركة الخطوط الجوية الكويتية ، 4 رحلت ، وشركة طيران الجزيرة الكويتية ، رحلتين ، وشركة طيران مصرية ، رحلة واحدة .
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