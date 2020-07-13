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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

دوري

مباراة

دورى انجليزى

ميعاد


تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف الدوريات، بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها بمختلف دول أوروبا، بعد توفقها بسبب انتشار فيروس كورونا  
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد  X  ساوثهامبتون - التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 2
الدوري الإسباني 
فياريال X ريال سوسييداد - السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1
ديبورتيفو ألافيس X خيتافي - السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 3      
غرناطة X ريال مدريد - العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 3  
الدوري الإيطالي 
انتر ميلان  X  تورينو - العاشرة إلا ربع مساء  على قناة beIN Sports HD 4                
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي 
8:00   ماريتيمو     Xريو آفي           
10:15  فيتوريا سيتوبال  X فاماليكاو      
الدوري التركي
5:30    قاسم باشا  X    تشايكور ريزا سبور             
5:30   قيصري سبور X   جازي عنتاب               
8:00  قونيا سبور  X  إسطنبول باشاك شهير          
8:00  ملطية سبور  X  بشكتاش              
8:00  دينيزليسبور  X  طرابزون سبور

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