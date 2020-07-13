» الإسماعيلى يتخلص من صداع مستحقات اللاعبين

13 يوليه 2020 - 10:04 ص





أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى أزمة مستحقات لاعبى الفريق، والتى طرحت نفسها داخل أروقة النادى، خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما تأخر مسئولو النادى أكثر من مرة فى صرف رواتبهم بسبب الأزمة المالية التى يعانى منها النادى، إثر توقف النشاط الكروى بسبب فيروس كورونا.





واتفق مجلس الإدارة مع اللاعبين على تسديد جميع المستحقات المتأخرة، بشكل جدولى مرتب وبمواعيد محددة، وتم إبلاغ كل لاعب بموعد حصوله على مستحقاته المالية، وهو الأمر الذى أدى إلى ارتياح اللاعبين، بعد الشكوى الجماعية التى تقدم بها الفريق إلى مجلس الإدارة الأسبوع الماضى.



