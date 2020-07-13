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الإسماعيلى يتخلص من صداع مستحقات اللاعبين

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أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى أزمة مستحقات لاعبى الفريق، والتى طرحت نفسها داخل أروقة النادى، خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما تأخر مسئولو النادى أكثر من مرة فى صرف رواتبهم بسبب الأزمة المالية التى يعانى منها النادى، إثر توقف النشاط الكروى بسبب فيروس كورونا.

واتفق مجلس الإدارة مع اللاعبين على تسديد جميع المستحقات المتأخرة، بشكل جدولى مرتب وبمواعيد محددة، وتم إبلاغ كل لاعب بموعد حصوله على مستحقاته المالية، وهو الأمر الذى أدى إلى ارتياح اللاعبين، بعد الشكوى الجماعية التى تقدم بها الفريق إلى مجلس الإدارة الأسبوع الماضى.
من جهة أخرى يستأنف الفريق تدريباته اليوم الإثنين، على أرض ملعب النادى، عقب انتهاء الراحة السلبية التى منحها الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للفريق أمس الأحد، وذلك قبل تطبيق البرنامح البدنى الشاق، الذى وضعه مدرب اللياقة البدنية للعمل به فى الفترة الحالية لرفع القدرة البدنية للاعبين، فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضى منذ ما يقرب من 4 أشهر.

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