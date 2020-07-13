مرتضى منصور: أنا مش مجنون علشان أعمل كدة

13 يوليه 2020 - 11:00 ص





نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، صحة الفيديو المنسوب له والذي نشر مؤخرا، مشددًا أنه ليس «مجنون» لكي يسب محمود الخطيب رئيس الأهلي، ومحمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الفريق الأحمر.





وأضاف مرتضى في تصريحات عبر فيديو نشر له على صفحته «فيس بوك» :«عمري ما شتمت الخطيب بهذه الشتيمة، وكهربا هربان من الزمالك منذ سنة».





وتابع: «أنا لست مجنونًا لكي أقول مثل هذا الكلام، لماذا تم نشر هذا الفيديو الآن؟ الهدف من ذلك إثارة فتنة بعد قضية نادي القرن»