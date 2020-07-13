» الكويت .. تقلص ميزانية " نفط الكويت "للسنوات الخمسة المقبلة

متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت شركة نفط الكويت أنها راجعت خططها استجابة لرئيس الوزراء مما أسفر عن تخفيض ميزانيتها الرأسمالية للسنوات الخمس المقبلة بنسبة 25% كما سيتم تأجيل عدد من مشروعاتها.
وأضافت الشركة في بيان مشرته " سبوتنيك " أن المراجعة النهائية لن تؤثر علي أهدافها الإستراتيجية للمدى المتوسط ولم تشر إلي حجم الميزانية بعد التخفيض .
كما جاء في البيان أن الشركة اتخذت خطوات أخري لترشيد الموازنة التشغيلية للعام المالي 2020/2021 بخفضها قرابة 18% بما يساعد في تأمين الاستقرار للمالية العامة للدولة .
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء الكويتي كلف وزارة المالية بالتنسيق مع شتي الجهات الحكومية لتخفيض ميزانياتها للسنة المالية 2020/2021 بحد أدني 20% في ظل الضغط المالي الذي تعاني منه البلاد بسبب هبوط أسعار النفط وجائحة فيروس " كورونا" .
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