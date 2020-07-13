  • الإثنين 13 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر12:22 م
Advertisements
بحث متقدم
فيروس كورونا

دراسة صادمة.. مناعة المصابين بكورونا تنتهي بعد أشهر

عبد الله جمعة

الزمالك يعرض 4 ملايين جنيه على عبدالله جمعة

الإبراشي

"الإبراشي": وفر للمواطن الحاجة دي تكسبه

كاف

تونس :"جاهزون لاستضافة نهائيات دوري أبطال أفريقيا"

مرتضى منصور

مرتضى منصور: أنا مش مجنون علشان أعمل كدة

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

بـ200 مليار ..وزير الإسكان يزف بشري سارة للمواطنين

الإعلامي عمرو أديب

أديب لـ"السيسي" :مد إيدك و خلصنا يا ريس

خالد أبو بكر

خالد أبو بكر :"محدش هيعاييرنا بفقرنا تاني"

سامح شكري وزير الخارجية

اعتداءات غاشمة.. مصر تدين استهداف الحوثيين لمناطق فى السعودية

لميس الحديدي

"الحديدي": السيسي انتشل المصريين من الخطر

دراسة صادمة.. مناعة المصابين بكورونا تنتهي بعد أشهر

صحة وتغذية

فيروس كورونا
فيروس كورونا

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

دراسة تتوصل لنتائج صادمة بشأن الاغتصاب

#

نتائج صادمة.. أطباء شرّحوا جثث مصابين بكورونا

#

مسحة ثالثة للاعبي الزمالك بعد إصابة 3 لاعبين بكورونا

#

«نوفاك ديوكوفيتش» ينتقد «مطاردة السحرة» بعد إصابته بكورونا

إصابات

مناعة

فيروس كورونا

كشفت دراسة جديدة مثيرة للقلق، أن الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد، قد يفقدون المناعة ضد الفيروس خلال أشهر ويمكن الإصابة مرة أخرى.

وصرح مجموعة من الباحثين البريطانيين في ”كينغز كوليدج“ لندن، أن الأجسام المضادة تنخفض بشكل كبير في الأشهر الثلاثة بعد العدوى، مما يعني أنهم عرضة للإصابة بالفيروس للمرة الثانية.


ولكونها أول دراسة مطولة من نوعها، نظر الباحثون في الاستجابة المناعية لـ 90 مريضًا وعاملًا في مركز الرعاية الصحية في غاي وسانت توماس، ووجدوا أن مستوى الأجسام المضادة التي يمكن أن تدمر الفيروس وصلت لذروتها بعد حوالي ثلاثة أسابيع من ظهور الأعراض.

كما أظهرت اختبارات الدم، أن 60% من الأشخاص كانت لديهم استجابة قوية من جانب الأجسام المضادة في ذروة معركتهم مع الفيروس، و17% فقط منهم احتفظوا بنفس هذه القوة بعد أشهر.


بينما تراجعت مستويات الأجسام المضادة 23 مرة في بعض الحالات، واستنزفت تماما في حالات أخرى.


ووفقًا للبحث، تنخفض الأجسام المضادة المناعية بشكل كبير في الأشهر الثلاثة التالية للعدوى، مما يجعل المرضى عرضة للإصابة مرة أخرى، على غرار نزلات البرد.
ووفقاً لأحدث الإحصاءات العالمية حول جائحة كورونا، فإن الفيروس أودى بحياة 571,076 شخصاً في دول العالم، حيث بلغت حصيلة المصابين نحو 13 مليونا، و28 ألف حالة، تعافى منهم نحو 7 ملايين و576 ألف مريض.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إعلامية: يا ريت نفرق بين عشوئيات و أسمرات
» الكويت .. تقلص ميزانية " نفط الكويت "للسنوات الخمسة المقبلة
» "كنت متجوزها",, مفاجأة مدوية بواقعة هيفاء وهبي ومدير أعمالها
» انتحار حفيد فنان شهير فى ظروف غامضة
» الإسماعيلى يتخلص من صداع مستحقات اللاعبين
» وزير المالية يعلن عن إجراءات جمركية جديدة
» 11 قتيلا و120 جريحا في احتجاجات مالي
» سر لقب علي الكسار وقصة وفاته فقيرا بمأساة
» وفاة ابنة نيلسون مانديلا
» الكويت تعلن عن 7 رحلات جديدة اليوم للعالقين المصريين
» مذيع قناة الأهلي: ما قيل أمس مصيبة خطيرة جدا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية