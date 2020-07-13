بشرى سارة في السعودية بشأن "كورونا"
بكى عندما سمع القرآن.. لطفي لبيب يحسم قرار اعتزاله
السعودية.. قرار وزاري بشأن صلاة عيد الأضحي بالمساجد
بكلمات مؤثرة ابنة الخطيب تدعم والدها
فاجعة في السعودية وتدخل سريع من وزير الصحة
سفير مصر بالكاميرون يفجر مفاجأة بشأن مباريات أفريقيا
ما علاقة للجان الاتحاد الإفريقي؟.. قرار جديد بأزمة سد النهضة
مرتضى منصور يلوم على الخطيب
وزير التعليم يعتمد العينة العشوائية للتاريخ 89.1 %
موسى :قولت كدا محدش سمع كلامي
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