» لجان زعيم كوريا الشمالية تستولي على 2 مليون دولار من عملاء "لينكد إن"

13 يوليه 2020 - 01:45 م

قال تقرير لصحيفة تلغراف البريطانية إن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، لديه جيش إلكتروني يستخدمه في شن هجمات يجني من ورائها أموال طائلة.

ولفتت الصحيفة الإنجليزية إلى أن قراصنة كوريين شماليين ينفذون عمليات اختراق في شبكات الإنترنت وتركز علي سرق المؤسسات المالية وتبادل العملات المشفرة وصلت حصيلتها 1.5 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل ملياري دولار أمريكي تقريبا ، مستندة علي تقرير للأمم المتحدة أشار إلي أن الأموال المنهوبة يتم تحويلها إلي برنامج تطوير الصواريخ الكورية الشمالية .

وأشارت الصحيفة إلي أنه حتى نهاية العام الماضي العديد من الرسائل إلي حسابات موظفين علي موقع " لينكد إن " شبكة التواصل الاجتماعي المهنية ،وفي أحدي الرسائل عرضت شركة توظيف علي أحد المستخدمين العمل لديها وقيل فيها " نرحب بالنخبة مثلك " وبدا لهذا الشخص أن الرسالة عادية لم يشك فيها ، وبعدها أرسلت رسالة تطلب تحميل الملفات لمزيد من العروض ولتحفيز الأشخاص كتب في الرسالة سأوصي بتعيينك في أبرز دائرة لدينا لأنك من النخبة التي نثق بها ".

وتضمنت الرسائل قائمة بالوظائف والرواتب والمزايا وبينما الموظفون غارقون في قراءة التفاصيل كانت تتم سرقتهم في صمت ، ولم يكن بالتأكيد هناك شركات توظيف ولا رواتب، وبعد الاختراق يستغل القراصنة المعلومات الموجودة مثل البريد الإلكتروني من أجل طلب دفعات مالية من شركات يتعامل معها الضحايا ويطالبون بتحويل الأموال إلي حسابات مصرفية أخري تقع تحت تصرفهم ، وفي وقت لاحق اكتشفت شركات أمن رقمية أن الرسالة كانت موجهة من " لازورس" مجموعة القرصنة الكورية الشمالية سيئة الصيت .

وتمكنت هذه الجماعة 2014 من اختراق خوادم "سوني" وفي عام 2017 ضربت شبكة هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا