» الكويت.. رئيس مجلس الأمة يكشف حقيقة إصابته بكورونا

13 يوليه 2020 - 02:04 م





نفي مرزوق الغانم ، رئيس مجلس الأمة الكويتي ، صحة ماتم تداوله بإصابته بفيروس كورونا المستجد حيث قال "غير صحيح اطلاقا،ما أطلقه النائب المطير من اشاعات ومعلومات كاذبة بانني تحت الحجر الصحي وان هذا هو السبب في تأجيل جلسة البرلمان.









وعبر صفحته علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر " فقد قال : فأنا ولله الحمد نتائج فحوصاتي سلبية،وتأجيل الجلسة كان بناء على توصية من وزير الصحة بعد ظهور عدد من الاصابات نتيجة الفحوصات التي اجريت امس على النواب والموظفين.









وإختتم رئيس مجلس الأمة الكويتي تغريدته قائلا :وإنا وان كنت غير مستغرب من تغريدة المطير، حيث أن التدليس والكذب ديدنه المستمر ومسلكه الدائم ، لأعرب عن استغرابي لكيف يمكن أن يصل المرء الي هذه الدرجة من السوء والكره بحيث يدعي مرضى واصابتي وانا لست مصابا ولا محجورا حسبي الله ونعم الوكيل".









وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، قد أعلن عن تأجيل جلسة المجلس التي كان من المقرر عقدها غدا الثلاثاء بعد ورود كتاب من وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، يفيد بإصابة عدد من النواب والموظفين في الأمانة العامة بفيروس كورونا المستجد .







