مي كساب:" لوعرفت تضحك على الناس مش هتعرف تضحك على ربنا"

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مي كساب
مي كساب

متابعات- أمينة عبد العال

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تويتر

مي كساب

شيكو

رسالة غريبة وغامضة وجهتها الفنان مي كساب من خلال صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات " تويتر" قالت فيها :"  ربنا هو اللي عالم بينا وهو العدل الحق لو عرفت تضحك علي الناس عمرك ما هتعرف تضحك علي ربنا".

و انتهت مي من تسجيل 4 أغاني من ألبومها الجديد وهما " زعلت ليه " و " يا مسافر" و " عم الناس " و " زن زن "، حسبما أعلنت في تصريحات صحفية .

و كانت أخر أعمال مي علي الشاشة هي مسلسل " اللعبة" بطولة شيكو و هشام ماجد و عدد كبير من الفنانين .

 


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