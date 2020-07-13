مرضى القلب.. احذر تناول هذا المشروب

متابعات- أمينة عبد العال
حذر استشاريون أمراض قلب وقسطرة مرضي ضعف عضلة القلب من تناول مشروب الحلبة .
وقال استشاري أمراض القلب والقسطرة الدكتور خالد النمر علي صفحته على موقع التدوينات " تويتر" أن مضاعفات الحلبة المثبتة علميا في المرضي الذين يعانون من ضعف عضلة القلب حدوث ارتشاح للسوائل في الرئتين وضيق التنفس .
ولفت الاستشاري إلي أن أسباب كثيرة التعرق بدون جهد هي: ارتفاع وهبوط الضغط وزيادة نشاط الغدة الدرقية وهبوط السكر والتهابات الصدر وارتفاع الحرارة وضعف القلب .
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