بكى عندما سمع القرآن.. لطفي لبيب يحسم قرار اعتزاله

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فيديو.. لطفي لبيب: حكومة الببلاوي أفضل حكومة في تاريخ مصر
فيديو.. لطفي لبيب: حكومة الببلاوي أفضل حكومة في تاريخ مصر

محمد فضل

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لطفى لبيب

حسم الفنان الكبير لطفي لبيب، أمر اعتزاله التمثيل بعد تدهور حالته الصحية التي أجبرته على الإقلال من الظهور في السينما والدراما.

وقال لبيب في مقابلة مع التلفزيون المصري مساء أمس الأحد، إنه يعاني جلطة في المخ جعلت حركته صعبة إلى حد كبير.

وأوضح الكوميديان صاحب الوجه المعبر: "أقبل التمثيل مجددا، لكنني لست قادرا على الحركة. أنا (أظهر) جالسا أو واقفا أو أهم بالجلوس أو الوقوف فقط"، واعتبر ذلك "احتراما للمؤلف أو المخرج"، رافضا "تفصيل" أدوار مخصصة له حسب إمكاناته الصحية، وفقا لتعبيره.

وأضاف: "أنا في حالة مرض. أعاني جلطة في المخ تعطل الجانب الأيسر (اليد والقدم). لست في كامل رونقي لكنني لن أعتزل. وقتما يأتي التمثيل سأمثل لكن بشروط".

وأكد لبيب أن "الممثل لا بد أن تكون لديه مرونة عصبية وعضلية، وأن يكون جسمه رياضيا، لأن التمثيل مهنة متعبة جدا".

واستطرد: "لا أريد أن أقلل تاريخي ورصيدي الذي صنعته مع الجمهور. أريد أن أمثل بشكل صحيح، لكن حالتي الصحية لا تسمح الآن".

من جهة أخرى، كشف لبيب عن تفرغه للكتابة حاليا، موضحا: "أنتجت سيناريو لمسلسل. وهو الآن في إحدى شركات الإنتاج تتم مراجعته وقراءته.. لا أستطيع الابتعاد عن الفن".

وشدد على أنه لن يعتزل، مضيفا: "صعب أن يعتزل الفنان. تعودت على الاستوديو والكواليس".

وعلى الرغم من كون لطفى لبيب قبطي، إلا أنه صرح عدة مرات أنه عندما كان يمر بلحظات ضيق فى الرزق يستمع لتلاوة القرآن الكريم مما يريح صدره ويفرج كربه وأنه حينما يستمع لتلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل لسورة النمل يجهش بالبكاء.


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