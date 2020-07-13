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البورصة تخسر 2 مليار جنيه في ختام التعاملات

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البورصة
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مال وأعمال

ختام التعاملات

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية عند ختام تعاملات اليوم الإثنين 13 يوليو، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، قابلها عمليات شراء من قبل المؤسسات المحلية.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.2 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 604.513 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنحو 0.58% ليغلق عند مستوى 11007 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “إيجي إكس 50” بنحو 1.07% ليغلق عند مستوى 1869 نقطة، فيما انخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنحو 0.39% ليغلق عند مستوى 12851 نقطة، كما نزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنحو 2.03% ليغلق عند مستوى 4166 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنحو 0.87% ليغلق عند مستوى 1549 نقطة، كما زاد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنحو 0.68% ليغلق عند مستوى 2385 نقطة.


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