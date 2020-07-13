الإنتاج الحربي تنشر فيديو يوثق مجودات الفريق العصار

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الفريق العصار

أطلقت وزارة الإنتاج الحربي، فيلما بعنوان «مثلك لا يغيب.. سلام لروحك»، تخليدا لمجهودات الفريق فخري محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي يعكس بعض مجهوداته في الوزارة خلال الخمس سنوات الماضية التي تولى فيها الفريق قيادتها.

وشهدت وزارة الإنتاج الحربي خلال تلك السنوات العديد من الإنجازات التي تدل على الجهود المبذولة والتطور النوعي بكل شركة ووحدة تابعة للإنتاج الحربي خلال هذه الفترة، ووضعت مصر في بؤرة اهتمام الدول الصناعية الأخرى والتي جذبت العديد من الشركات الاستثمارية الكبرى، ما كان له الأثر على جذب العديد من الشركات الكبرى بالاستثمار فى مصر، وهي الجهود والإنجازات التي تعكس الجهد الوطني لقائد أفنى حياته لصالح الوطن.

شاهد الفيديو..


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