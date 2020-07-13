تطورات جديدة في قضية مرتكب "مجزرة المسجدين"

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مجزرة

نيوزيلندا

إرهابي،

استرالى

قالت محكمة في نيوزيلندا، اليوم الاثنين، إن الإرهابي الأسترالي مرتكب "مجزرة المسجدين"، الذي اعترف بقتل 51 مصلياً مسلماً في أسوأ حادث إطلاق نار عشوائي في البلاد، العام الماضي، قرر تمثيل نفسه في جلسة النطق بالحكم المقررة الشهر المقبل.

وكان من المقرر أن تبدأ جلسة النطق بالحكم، التي تأخرت بسبب جائحة الفيروس التاجي، بتاريخ 24 أغسطس، وتم تأكيد الموعد في جلسة المحكمة العليا في كرايستشيرش اليوم الاثنين، وحضرها بعض الناجين من إطلاق النار، بحسب صحيفة "نيوزيلند هيرالد".

وقال القاضي كاميرون ماندر: إن "قرار تارانت تمثيل نفسه لن يؤثر على الجلسة المقررة في 24 أغسطس".

ووافق القاضي على طلب تارانت بعد تأكده من أن المتهم يعرف حقه في الاستعانة بممثل قانوني وأنه يرغب في التنازل عن هذا الحق.

وقال محامو تارانت الذين انضموا للدفاع عنه منذ ظهوره الثاني في المحكمة في الـ5 من أبريل العام الماضي، في بيان بالبريد الإلكتروني: إن "تارانت أبلغ الدفاع بأنه يرغب في تمثيل نفسه عند صدور الحكم".


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