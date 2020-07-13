"الخطيب" يصعد لأعلى المستويات ضد مرتضى منصور

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مرتضى منصور

محمود الخطيب

تصعيد

الأهلى الزمالك

واصل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، التصعيد الرسمي ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عقب توجيهه مناشدات إلى رئيسي الوزراء والبرلمان .

وفي خطوة جديدة تقدم محمود الخطيب، بمذكرة رسمية إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يشكو فيها مرتضى منصور.

وطالب الخطيب في الشكوى بضرورة التفعيل العاجل للقانون ونصوصه، عقب التجاوزات غير الأخلاقية من رئيس الزمالك، بحسب وصفه، والتي فاقت كل الحدود وباتت خطرا يهدد قيم المجتمع المصري وثوابته.

وقال الخطيب في شكواه: "تجاوزات رئيس الزمالك غير الأخلاقية، باتت خطرا أكبر على تربية النشء وسلوكيات الشباب وخاصة من يمارسون الرياضة ويتطلعون إلى القدوة والمثل".

وأضاف "سباب وشتائم رئيس الزمالك لم تتوقف على مدار عامين تقريبًا، وطالت النادي الا?هلي ورموزه وقياداته دون حسيب ا?و رقيب، خاصة ا?ن القانون غاب بسبب الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها ري?يس الزمالك، والتي حالت ولا تزال تحول دون مثوله ا?مام جهات التحقيق لمحاسبته بالقانون عن الجرائم التي يرتكبها، ا?سوة بما يحدث مع كل ا?فراد الشعب المصري".

وطالب محمود الخطيب بتطبيق القانون، لدرء فتنة لا تحمد عقباها بين الجماهير المشحونة بالغضب من تجاوزات وخروقات رئيس الزمالك.


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