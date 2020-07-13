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وفاة الكاتب الصحفي محمد منير متأثرًا بـ"كورونا"

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وفاة

إخلاء سبيل

كاتب صحفى

محمد منير

توفي، اليوم الاثنين، الكاتب الصحفي الكبير محمد منير، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 65 عاما، وذلك بعد أيام من إخلاء سبيله بدون ضمانات على خلفية إحدى التهم.

وجاءت الوفاة بعدما أخلى أمن الدولة سبيله يوم 2 يوليو الجاري، حيث كان محبوسا احتياطيا على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020، ليعلن بعد ذلك إصابته بفيروس كورونا، ليتم حجزه في مستشفى العجوزة يوم 7 يوليو الماضي إلى أن وافته المنية اليوم الاثنين.

وولد الكاتب الصحفي محمد منير في 29 يوليو 1955، ودرس في مدرسة الجيزة الثانوية، إلى أن تخرج من جامعة عين شمس من كلية الفلسفة إلا أنه يمتلك خبرة كبيرة في مجال الصحافة الورقية.


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